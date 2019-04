Paciente aguarda em estado grave por cirurgia em Santa Bárbara

O barbarense Gerson Sodré, 57, está internado em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’Oeste à espera de uma cirurgia de reparação de aorta. Apesar de ter conseguido na Justiça uma liminar para realizar o procedimento pelo SUS (Sistema Único de Saúde), ainda não houve manifestação da prefeitura ou do Estado. O prazo vence terça-feira.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

De acordo com o processo, Sodré procurou o SUS de Santa Bárbara no dia 13 de janeiro do ano passado com fortes dores no peito e foi diagnosticado com estenose aórtica. Ele foi submetido a um cateterismo e, após se recuperar, o médico apontou a necessidade de uma cirurgia de reparação de aorta.

Desde então, o procedimento nunca foi agendado pelo SUS. Já no dia sete de fevereiro deste ano, o homem teve uma nova crise cardíaca e foi internado na UTI da Santa Casa. Ele chegou a receber alta, mas piorou e foi internado novamente na última sexta-feira.

A situação fez com que a família do paciente entrasse com um mandado de segurança na 2ª Vara Cível de Santa Bárbara para viabilizar a cirurgia. O pedido foi aceito pelo juiz Paulo Henrique Stahlberg Natal no dia 19 de março, concedendo uma liminar e notificando a prefeitura e o Estado a cumprirem a decisão “com urgência” em um período de sete dias úteis.

Levando em consideração as datas em que as partes foram informadas, o prazo para cumprir a liminar vence na terça-feira. O valor do procedimento cirúrgico é estimado em R$ 200 mil, caso fosse realizado pela iniciativa privada.

O advogado do paciente, Rafael Cardoso da Silva, disse ontem ao LIBERAL que Sodré segue internado “em estado grave” na UTI.

OUTRO LADO. O DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas informou que “tão logo recebeu o pedido de regulação, iniciou imediatamente a busca por vaga” em serviço de referência em cirurgia cardíaca. “O paciente está sendo assistido pela unidade de origem com toda a equipe médica necessária”, afirmou departamento. Já a prefeitura disse que só poderia se manifestar sobre o caso na segunda.