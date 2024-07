PAC vai bancar ampliação de ETA e obra para reduzir perda de água em Santa Bárbara

O Novo PAC Seleções do Governo Federal vai trazer R$ 17.272.924,28 para o DAE (Departamento de Água Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. O recurso, anunciado na sexta-feira, pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) será usado para obras de ampliação, reformas e equipamentos que vão aumentar a capacidade de tratamento e a distribuição de água no município.

O secretário Nacional de Mobilidade Urbana, no Ministério das Cidades, Denis Andia, que foi o responsável pela destinação na categoria “abastecimento de água”, afirma que as obras vão beneficiar os bairros Jardim das Orquídeas, Parque do Lago, Vista Alegre, Santa Rosa e tantas outros. Além disso, parte do montante será usada para a ampliação da capacidade da ETA (Estação de Tratamento de Água).

De acordo com o Governo Federal, no total, foram selecionados 899 empreendimentos propostos pelos 26 estados e o Distrito Federal, 710 municípios e 1 consórcio, Santa Bárbara foi a única cidade beneficiada na região. “Tenho cumprido com o meu compromisso de ajudar nossa cidade, trazendo recursos de Brasília como nunca tivemos antes de nenhum deputado. Já somam mais de R$ 90 milhões em investimentos para a Saúde, Educação, Recapeamento, Pavimentação, Habitação, Água e Esgoto em 15 meses de trabalho”, diz Andia.

O secretário explicou que R$ 6,4 milhões serão usados a redução da perda de água tratada, com a troca de redes de distribuição e novos ramais de setorização para as regiões sul, norte e leste, mais de R$ 10,3 milhões na ETA 4, para ampliação e novos equipamentos para os floculadores, decantadores, filtros, sistema adensamento e desidratação lodo, adequação sistema de distribuição de água, reforma do reservatório elevado e instalação de macromedidores. Além disso, mais R$172,7 mil serão destinados para serviços de atendimento social de famílias de baixa renda.