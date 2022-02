Operador é preso na zona rural de Santa Bárbara com revólver calibre 38

Um operador de 43 anos foi preso na madrugada deste domingo (20), após ser flagrado pela PM (Polícia Militar) com um revólver calibre 38, na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo informações do registro policial, por volta de 4h30, um funcionário do aterro municipal viu um homem alterado nas imediações do local e acionou a PM. Quando os militares chegaram no local, o suspeito tinha deixado o espaço e entrado em uma mata.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais começaram a fazer buscas e encontraram o operador na Estrada dos Italianos.

Com ele nada de ilícito foi encontrado, mas em seus pertences, no local onde trabalhava, também na zona rural, estava um revólver calibre 38, com seis cartuchos intactos.

Diante dos fatos, ele foi conduzido ao plantão policial e recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.