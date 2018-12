Marido quebra nariz da esposa no Jardim Europa

Uma dona de casa de 37 anos teve o nariz quebrado pelo próprio marido, um operador de máquina de 41 anos, na noite de terça-feira (25), em Santa Bárbara d’Oeste. O agressor deu um soco na região da boca da esposa e ela precisou passar por atendimento médico no Pronto-Socorro Edson Mano. A PM (Polícia Militar) foi acionada e deteve o suspeito, que foi apresentado ao Plantão Policial e preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados às 20h30 para atender um caso de agressão. Ao chegarem no endereço, encontraram a vítima com um machucado na região da boca, provocado por um soco desferido pelo marido. O agressor foi encontrado dentro da casa e detido pelos policiais.

A dona de casa foi encaminhada ao pronto-socorro, onde a fratura foi constatada por meio de uma radiografia. O agressor foi preso por violência doméstica e vai passar por audiência de custódia.

AGRESSÕES

Santa Bárbara d’Oeste teve ainda outros três casos de violência doméstica desde o início da semana.

Uma dona de casa de 31 anos acionou a PM após ser agredida pelo marido, um leiturista de 25 anos, na noite de terça-feira, no bairro São Joaquim. Ela contou aos policiais que após uma discussão, o esposo havia desferido diversos socos contra sua cabeça e mordera seu dedo indicador. Ele ainda a expulsou da casa e a vítima aguardou na calçada até a chegada da viatura.

O suspeito foi encontrado dentro do imóvel e disse que a esposa havia discutido com ele por ciúmes. Ele alegou que havia levado um soco da mulher, que machucara o dedo em seu aparelho bocal. O homem negou ter agredido a esposa, bem como de ter expulsado-a.

A dona de casa foi levada ao Pronto-Socorro Edson Mano e passou por atendimento. A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que determinou o registro do caso como violência doméstica e lesão corporal. O caso será encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) para apuração dos fatos.

Na domino (23), foram registrados dois boletins de violência doméstica na cidade. Um homem de 35 anos chegou embriagado na casa onde mora com a esposa, na Vila Pântano, às 22h. Ele passou a agredi-la com socos e pontapés, chegando a ameaçar matá-la com uma faca. Para fugir das agressões, a vítima pulou um muro e pediu ajuda aos vizinhos, que a levara, até o Pronto-Socorro Afonso Ramos.

Já no Jardim Pérola, uma auxiliar administrativa de 26 anos foi agredida pelo irmão após uma discussão familiar. O caso foi registrado às 20h de domingo.

Em nenhuma das três ocorrências houve detidos.