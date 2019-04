Operador agride e ameaça companheira com faca

Um operador de máquinas de 19 anos foi detido após agredir e ameaçar a companheira, de 18 anos, com uma faca na noite deste domingo (21) no bairro Jardim Pérola, em Santa Bárbara d’Oeste. O homem alegou que pegou a faca para “assustar” e evitar ser agredido com um cabo de vassoura. Ele pagou fiança e responderá em liberdade.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu por volta das 22h. A vítima relatou que o companheiro, com quem é amasiada, tentou pegar seu celular após saber através do status do WhatsApp que ela tinha visitado a casa da mãe, no bairro Jardim Parque do Lago. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

A mulher se recusou a entregar e passou a ser agredida com tapas e chutes. Em seguida, o homem pegou uma faca na cozinha e investiu contra ela. A vítima conseguiu se trancar no quarto e chamou a PM (Polícia Militar). O homem foi detido dentro da residência.

Aos policiais, o operador afirmou que por causa de uma desavença familiar, não permite que a mulher frequente a casa da mãe. Após tentar retirar o celular, ele admitiu que desferiu um tapa. Em seguida, para evitar ser agredido com um cabo de vassoura, pegou a faca apenas para “assustar” a vítima.

Ambos foram encaminhados para o plantão policial da cidade, onde a mulher manifestou desejo de representar contra o companheiro, que foi indiciado em flagrante por violência doméstica. Ele pagou a fiança arbitrada em R$ 1 mil e responderá em liberdade.

O LIBERAL entrou em contato com as partes, que não quiseram gravar entrevista. A faca foi apreendida.