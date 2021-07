Operação visa coibir ‘pancadões’ e impedir crimes em Santa Bárbara

A PM (Polícia Militar) e a GCM (Guarda Civil Municipal) realizam em Santa Bárbara d’Oeste a Operação Paz e Proteção, que visa coibir a formação de “pancadões” e impedir práticas criminosas. A ação começou às 20 horas desta sexta-feira (2) e seguirá até as 23h59 deste domingo (4).

A operação acontece em pontos de maior concentração de pessoas, de forma preventiva. O objetivo é combater perturbações de sossego causadas por bailes funk, interdições de vias, delitos de trânsito, crimes contra o patrimônio e tráfico de entorpecentes.

Pelo menos 61 pessoas já foram abordadas durante a operação – Foto: Divulgação / Polícia Militar

As ações são realizadas por equipes da 2ª Companhia do 19º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), Força Tática, 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) e GCM.

“As ações preventivas e ostensivas, que serão intensificadas até às 23h59 do domingo, foram planejadas para potencializar as ações de policiamento, combater a criminalidade, coibir as infrações e garantir a segurança no trânsito”, disse o primeiro tenente da PM Tiago Augusto Costa e Silva.

Segundo balanço informado pela PM no fim da noite desta sexta, até aquele momento, 61 pessoas haviam sido abordadas, 16 veículos foram vistoriados, oito estabelecimento tinham passado por fiscalização e outros seis tinha sido fiscalizados por irregularidades administrativas.