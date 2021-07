Operação notifica seis estabelecimentos comerciais em Santa Bárbara

A Polícia Militar, em uma operação em parceria com a Guarda Civil Municipal, notificou seis estabelecimentos comerciais em Santa Bárbara d’Oeste. O objetivo da operação foi reforçar a segurança da população, impedir a formação dos chamados pancadões e a prática criminosa.

Ao todo, as equipes abordaram 193 pessoas, vistoriaram 58 veículos e fiscalizaram 10 estabelecimentos durante a Operação Paz e Proteção Integrada que aconteceu de sexta-feira (2) até a noite deste domingo (4).

Operação Paz e Proteção Integrada foi realizada pela PM em parceria com a Guarda Civil – Foto: Polícia Militar / Divulgação

A atuação é focada nos pontos de maior concentração de pessoas, constatado por meio do retorno da própria comunidade e por meio das chamadas no telefone 190.

“Neste fim de semana, estávamos ainda mais reforçados visando conter todo e qualquer crime e infração que afetasse a comunidade. Isso se fez necessário pelo maior volume de veículos e de pessoas em alguns pontos da cidade”, disse o 1º tenente da Polícia Militar, Tiago Augusto Costa e Silva.

A operação

As Operações Paz e Proteção, realizadas principalmente aos finais de semana, acontecem em locais possíveis de evento. Para isso, são direcionadas viaturas com o objetivo de zelar pela paz pública atuando diretamente nas perturbações de sossego causadas por bailes, interdição de vias, crimes de trânsito, crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. As operações são realizadas por equipes da 2ª Cia do 19º BPM/I, Força Tática, 10º BAEP e Guarda Municipal.