Operação da Dise apreende mais de 80 quilos de drogas em Santa Bárbara; dois foram presos

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana descobriram um depósito de drogas que funcionava em uma residência no Jardim Gerivá, em Santa Bárbara d’Oeste, durante a Operação Terê, deflagrada nesta sexta-feira (5).

Um comerciante de 41 anos, considerado pela polícia como o “patrão” do tráfico, e um motoboy, de 31, que guardava as drogas, foram presos. Outros dois suspeitos estão foragidos.

Operação Terê apreendeu mais de 80 quilos de drogas em Santa Bárbara – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Na ocasião, foram apreendidos 16,4 mil porções e 58 tijolos de entorpecentes, entre cocaína e maconha, somando 81,2 quilos no total. Segundo a Polícia Civil, as drogas estão avaliadas em mais de R$ 600 mil.

Os investigadores também acharam quatro pistolas, 269 munições, 11 carregadores, dois supressores de ruído, 65 mil embalagens vazias, nove balanças digitais e três celulares.

A investigação, que durou cerca de três meses, foi coordenada pelo delegado Marco Antonio Pozeti e apurava a participação de um grupo que se dividia nas diversas funções no tráfico, desde o recebimento até a distribuição nos pontos de venda em Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Outra parte das drogas apreendidas nesta sexta-feira – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Ao término da apuração, o delegado conseguiu na Justiça os mandados de busca e apreensão para quatro endereços dos investigados. Dois dos suspeitos não foram localizados, mas os policiais encontraram porções de drogas e armas nos respectivos endereços.

Na casa do motoboy foi apreendida a maior parte das drogas, que já estavam fracionadas para a venda. Já no endereço do comerciante foram achadas as armas.

O comerciante e o motoboy foram conduzidos à sede da delegacia especializada, onde foram autuados por tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de calibre restrito.

Armas também foram apreendidas pela Polícia Civil – Foto: Dise de Americana / Divulgação

O advogado William Oliveira, que representa o comerciante, informou que seu cliente não tem nenhuma relação com o tráfico e que não havia drogas na casa dele. “Virou alvo apenas porque uma pessoa que era investigada esteve no endereço dele. Logo provaremos isso e tudo ficará esclarecido”, enfatizou o defensor.

Fernanda Fachine, advogada do motoboy, relatou em nota que “a defesa não irá se manifestar, vez que ainda não teve acesso à integralidade das investigações, que tramitam em segredo de Justiça”.