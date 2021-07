Operação Curupira aplica R$ 94 mil em multas por queima de cana em Santa Bárbara

Operação foi deflagrada pela Polícia Militar e vistoriou também áreas em Americana, Campinas e outros municípios no interior paulista

A Operação Curupira, deflagrada pela Polícia Militar para proteção ambiental, aplicou R$ 94 mil em multas em Santa Bárbara d’Oeste por queimada em plantação de cana-de-açúcar. A ocorrência foi registrada na sexta-feira (16).

Operação foi deflagrada pela PM e vistoriou áreas em várias cidades – Foto: Polícia Militar Ambiental / Divulgação

Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, as equipes se deslocaram até a Estrada Servidão para averiguar a situação. No local, constataram que duas áreas privadas estavam com queimadas, totalizando 62 hectares. Foram lavradas duas multas de R$ 49.171,50 e R$ 45.253,50, totalizando um montante de R$ 94.425.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A situação flagrada infringe Resolução da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Em seu artigo 56, a legislação proíbe “fazer uso de fogo em áreas agropastoris, sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida” e prevê multa de R$ 1 mil por hectare ou fração. Segundo a PM, não há campo para tipificação penal para o ato.

Em Santa Bárbara, multas passaram de R$ 94 mil, em função de queimadas ilegais – Foto: Polícia Militar Ambiental / Divulgação

BALANÇO

A Operação Curupira, realizada também em Americana, Campinas, Amparo, Jundiaí e Atibaia, resultou em 14 locais vistoriados, 15 pessoas abordadas e os dois autos de infração em Santa Bárbara d’Oeste. Em Americana, foram realizadas apenas vistorias.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

A ação em prol da proteção ambiental mobilizou 1,2 mil policiais militares e 450 viaturas, entre quatro rodas, náuticas e drones. Durante sexta e sábado, a Operação Curupira estará realizando policiamento ostensivo marítimo e terrestre para tentar flagrar infratores do meio ambiente.

A escolha do nome da operação está relacionada ao personagem folclórico Curupira, protetor das florestas e cujo dia é comemorado em 17 de julho.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog