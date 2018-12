Ônibus de SB recebem sistema biométrico de reconhecimento facial

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou nesta quinta-feira a implantação de um sistema de biometria facial no transporte coletivo urbano. O objetivo é facilitar o embarque de passageiros com direito à gratuidade. Os equipamentos já foram instalados nos 32 veículos da NovaVia, concessionária responsável pelo serviço.

Foto: Prefeiturade Santa Bárbara/Divulgação

Os idosos, com idade a partir de 65 anos, serão o primeiro grupo cadastrado. O usuário deve fazer o cadastro na Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, que fica na Rua Santa Bárbara, no Centro, ao lado do Museu da Imigração. Será captada a imagem do rosto e confeccionado um cartão com registro do benefício da gratuidade de uso pessoal. O horário de atendimento será entre 9 e 16 horas.

A administração não informou o prazo máximo para o procedimento, mas garantiu que os idosos seguem com o benefício durante a fase de implantação. Após os idosos, a prefeitura cadastrará a biometria facial dos demais grupos que recebem benefícios, como estudantes, passe vida, passe inclusão e alunos da Guarda Mirim e, por último, a população em geral.