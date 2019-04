Ônibus da Ouro Verde é assaltado em Santa Bárbara

Um ônibus da Viação Ouro Verde foi assaltado na noite do último sábado (30) em Santa Bárbara d’Oeste. Simulando estar armado, um indivíduo “aparentemente jovem” anunciou o roubo e fugiu com o dinheiro do caixa.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso ocorreu na Rua Natal, no Planalto do Sol, por volta das 19h. O motorista relatou que no decorrer do trajeto um indivíduo “aparentemente jovem, magro e negro” entrou no ônibus e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto.

O suspeito pegou do caixa R$ 98 e saiu do coletivo. Ele não foi identificado até a publicação desta matéria.