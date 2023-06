Ônibus da EMTU fica danificado após cair em um buraco que se abriu no asfalto

Ônibus seguia pela Rua Águas da Prata quando o asfalto cedeu - Foto: Cláudio Mariano - Santa Bárbara em Foco

Um ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), caiu em um buraco que se abriu na Rua Águas da Prata, no momento em que o coletivo passava pela via do bairro São Joaquim, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com informações da empresa responsável pelo coletivo, o ônibus da linha 629 saiu da Rodoviária de Americana e, por volta de 7h, quando transitava pela rua Águas da Prata, caiu em um buraco que se abriu na via provocando danos na roda do veículo e impossibilitando a continuidade do trajeto.

Ninguém se feriu e os passageiros seguiram viagem em um ônibus substituto, providenciado pela empresa.

Prefeitura disse que buraco foi ocasionado por um vazamento de água – Foto: Cláudio Mariano – Santa Bárbara em Foco

Questionada sobre a qualidade do asfalto, uma vez que o buraco se abriu no momento em que o coletivo passava pela via, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que foi constatado um vazamento de água no local e que o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realiza o reparo.

“O ônibus já foi removido do local. Não houve ferido e nem prejuízo ao transporte.”, traz trecho da nota da administração municipal.