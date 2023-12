ONG que cuida de cães e gatos faz show de prêmios neste sábado, em Santa Bárbara

Renda será revertida para os cuidados com cães e gatos abrigados pela própria entidade

A Spasb (Sociedade Protetora dos Animais) – SOS Animais promoverá neste sábado (9) um show de prêmios, a partir das 16h, na Casa da Criança, na Vila Oliveira, em Santa Bárbara d’Oeste. A renda será revertida para os cuidados com cães e gatos abrigados pela entidade.

Valores arrecadados serão utilizados para manter os animais da entidade – Foto: SOS Animais

Na primeira rodada, o prêmio será uma bicicleta; na segunda, uma air fryer; na terceira, um aparelho Alexa; e por fim, R$ 800 em dinheiro na quarta rodada. Cada cartela custa R$ 10.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os organizadores prepararam a venda de cartelas de rodadas extras com cestas de produtos pets.

Quem quiser adquirir as cartelas pode entrar em contato pelos telefones (19) 99656-7452, 99933-6822 ou 99455-8613.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

FEIRA ANIMAL

No domingo, dia 10, também será realizada a 1ª Feira Animal de Santa Bárbara d´Oeste, das 9h às 14h, no Parque Araçariguama. O evento é uma parceria do Projeto Ruas de Lazer aos Domingos.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Haverá ainda expositores do segmento pet, show com Guilherme Rosário, brinquedos, venda de comidas e bebidas e feira de adoção.