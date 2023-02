ONG Emanuel: ajudando a semear esperança ao longo de dez anos

Protagonista de uma história de batalhas, o contador Cristiano Custódio, de 35 anos, tem a origem humilde, marcada por superações. Por outro lado, talvez essas dificuldades enfrentadas enquanto menino tenham contribuído para que ele se tornasse um homem cujo objetivo de vida é ajudar a transformar a vida das pessoas ao seu redor.

Para ele, tanto quanto pessoa física como idealizador e presidente da ONG (Organização Não Governamental) Emanuel, o intuito é ser um ponto de esperança em um mundo tão desmotivado. “Às vezes, a pessoa só precisa de uma oportunidade”, reflete.

Cristiano é idealizador e presidente do projeto Emanuel e fala com empolgação da ação – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A ideia de que um “empurrãozinho” faz toda diferença vem de sua própria trajetória. “Minha mãe criou a gente atrás de uma máquina de costura. Muito criança eu já vendia alface ou pururuca na rua, contudo, aos 15 anos arrumei trabalho em um escritório de contabilidade para entregar malote. Fui aprendendo o ofício, passei a fazer serviços de escritório e, em 2007, fui contratado pela antiga Folhamatic”, recorda.

Cristiano agarrou a chance e nunca mais parou de crescer profissionalmente. “Eu tinha consciência da importância de estudar para mudar de vida”, diz.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Gestação do Emanuel

Desde sempre, Cristiano sentia o desejo de retribuir ao mundo a mesma oportunidade que recebeu. Assim, quando a Folhamatic passou por um processo de renovação dos computadores em 2012, ele conseguiu que os antigos fossem doados para um projeto social que visava ensinar informática para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Nascia assim a ONG Emanuel – que significa Deus Conosco – e que, a princípio, funcionava em uma salinha da Paróquia São Sebastião, no Jardim Europa, em Santa Bárbara. Com o sucesso do projeto, alguns meses depois eles iriam para segunda sede.

“Muitos amigos ajudaram e algumas empresas também contribuíram, inclusive com dinheiro para pagar aluguel do espaço. Nessa nova sede, conseguimos montar um laboratório de informática e uma sala para aulas de inglês. Nessa época, também ganhamos uma biblioteca e criamos o estatuto da ONG, que passou a ter CNPJ”.

Sage Foundation

Pouco depois da multinacional Sage assumir a operação da Folhamatic, a ONG foi convidada a participar de um projeto proposto pela Sage Foundation, que basicamente consiste em apoiar instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos.

Para conquistar a verba de 10 mil libras (na época, o equivalente a cerca de R$ 46 mil reais), era preciso mostrar um plano de expansão. Mesmo concorrendo com várias outras instituições do Estado, a Emanuel saiu vencedor.

“Pegamos o dinheiro, locamos esse espaço em que estamos até hoje, reformamos, criamos salas, duplicamos a nossa capacidade de atendimento e triplicamos nossas despesas. Foi um ato corajoso, mas, como sempre gosto de dizer, é na precariedade que as pessoas se mobilizam”, conta.

Colhendo resultados. Ao longo de 10 anos de história, o projeto Emanuel já formou mais de 900 alunos, entre eles, a jovem Jaqueline de Castro Caetano, de 20 anos, que atualmente trabalha de voluntária na ação que um dia a formou.

“Fiz vários cursos no projeto, desde inglês, informática, técnicas administrativas, contabilidade e recursos humanos, esse último onde mais me encontrei. Tanto que hoje é a área que atuo profissionalmente. Como me interessei muito pela área, em 2018 fui convidada para auxiliar nas aulas e hoje divido a matéria com a professora Mariana. Para mim, poder voltar e dar aulas é uma maneira de retribuir. Acredito que quando a gente recebe tantas coisas, também precisamos fazer algo para o ciclo girar”.

Presente

Atualmente, o projeto atende mais de 100 pessoas, entre 8 e 70 anos, de segunda a quinta à noite e sábado, até o meio-dia. Os alunos passam por uma avaliação socioeconômica e, obedecendo aos critérios, podem escolher entre os cursos de informática, aulas de inglês e espanhol, manutenção e montagem de micro, contabilidade, administração e recursos humanos.

Já a estrutura conta com uma biblioteca, laboratório de informática, salas de idioma, sala de reunião e um espaço destinado a um bazar fixo que eles pretendem iniciar como forma de arrecadar fundos. “Além das roupas para venda, vamos montar uma cooperativa com o pessoal que faz artesanato na região”.

Como ONG, o projeto depende exclusivamente de doações e ajuda a pagar as contas com a realização de eventos. Tanto que hoje o maior sonho de todos envolvidos no projeto é conquistar a sede própria.

Voluntariado

Apesar de considerar que o projeto conta com uma boa equipe de voluntários, o presidente ainda vê necessidades.

“Precisamos muito de um psicólogo que possa fazer o atendimento aos alunos. Esse trabalho é essencial aqui. Contudo, faço questão de ressaltar a importância da conscientização sobre o voluntariado.

É preciso ter comprometimento, abraçar a causa, não é fácil, mas é muito gratificante”, declara.

Para quem quiser conhecer mais detalhes, acesse o Instagram @projetoemanuel1.