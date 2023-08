Viela é rota de fuga de criminosos e vândalos e população local cobra solução - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Incomodados com a onda de vandalismo e furtos que tem ocorrido com frequência no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste, alguns moradores reclamam da falta de policiamento e das vielas que são usadas como rotas de fuga de criminosos.

Somente na última semana foram identificados pelo menos seis furtos, de acordo com o grupo de WhatsApp de moradores do bairro, que funciona por meio do projeto “Vizinhança Solidária”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As ações criminosas ocorreram entre as ruas Tupis, Timbiras, Carijós e Tamoios. O caso mais recente ocorreu às 21h49 da última quarta-feira. Uma câmera de segurança de uma residência registrou o momento em que os criminosos invadiram um escritório na Rua Tupis.

Pelas imagens é possível constatar que primeiro passa o carro do vigilante de rua e, segundos depois, passam outros dois carros usados pelos criminosos. Eles fugiram levando computadores, produtos de limpeza, churrasqueira elétrica e fios elétricos. O valor do prejuízo não foi informado.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A corretora de imóveis Vera Denadai mora perto de uma das vielas do bairro e afirmou que só consegue dormir depois que os três filhos chegam em casa.

“Tenho duas filhas que estudam de noite e sempre entram às pressas. Nosso sossego acabou. Antes, os vizinhos colocavam cadeiras nas calçadas, mas hoje ninguém mais tem coragem de fazer isso. Até cadeado destrancado não pode mais ficar no portão, porque eles furtam”, desabafou.

Outra moradora, que pediu para não ser identificada, disse que estava em casa quando um grupo de cerca de 15 adolescentes passou e jogou pedras de calçada no portão de sua casa. “Meu marido chegou a abrir o portão, mas eles correram em direção à viela”, relatou a mulher.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O comandante do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior), tenente-coronel Adriano Daniel, afirmou que gostaria de marcar uma reunião com o grupo de moradores para discutir as ações em conjunto e o direcionamento do policiamento no bairro.

“Pretendemos ampliar o Vizinhança Solidária na região, pois isso traz excelentes resultados em conjunto com a Polícia Militar”, enfatizou.

A prefeitura informou que a demanda foi encaminhada para a Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, que fará uma avaliação do local e intensificará o patrulhamento na região para coibir esse tipo de ocorrência.

Colaborou Maíra Torres