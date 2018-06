Oficina gratuita ensina como conseguir financiamento a juros baixos

A Desenvolve SP, em parceria com o Ciesp e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, oferece nesta quinta-feira (21) a oficina gratuita “Uma Solução Para Cada Fase do Seu Negócio” para empreendedores da cidade. Na oportunidade, os participantes poderão conhecer quais são as linhas de crédito disponíveis com as melhores taxas e prazos do mercado.

O evento começa com palestras sobre as opções de crédito da Desenvolve SP e do BNDES, incluindo linhas para projetos de expansão, modernização, inovação, compra de máquinas e equipamentos e capital de giro. Na sequência, os empresários receberão atendimento individual, que deve ser agendado com antecedência, para tirar dúvidas ou apresentar seus projetos de investimento.

Para o presidente da Desenvolve SP, Alvaro Sedlacek, o workshop visa fazer com que os empreendedores tenham condições de conseguir financiamento e crescer de com sustentabilidade de planejamento. “Promovendo o crescimento sustentável, as empresas gerem mais empregos e contribuem significativamente para o desenvolvimento da economia regional”, diz.

O evento é gratuito será realizado no CIESP Santa Barbara D’Oeste, das 9h30 às 17h. Mais informações pelo telefone: 19 3463-7461 ou e-mail: atendimento@ciespsantabarbara.com.br

Workshop Desenvolve SP | Santa Barbara d’Oeste

“Uma Solução Para Cada Fase do seu Negócio”

Data: 21/06/2018, quinta-feira

Horário: 9h às 17h

Local: CIESP Santa Barbara d’Oeste

Endereço: Rua 15 de Novembro, 270 – Centro

Informações: 19 3463-7461 ou e-mail: atendimento@ciespsantabarbara.com.br

Valor: gratuito

Com informações da assessoria de imprensa da Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista.