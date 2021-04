Obras podem deixar 59 bairros de Santa Bárbara sem água nesta terça

Nesta terça-feira (27), 59 bairros de Santa Bárbara d’Oeste poderão ter problemas no abastecimento de água.

A informação foi divulgada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto), que realizará um conjunto de obras para o reforço do sistema operacional da ETA II (Estação de Tratamento de Água), que fica na Vila Aparecida.

Em decorrência das obras, será necessária a paralisação do funcionamento da ETA II e, com isso, o abastecimento de água sofrerá oscilações, com possíveis desabastecimentos no período previsto das 7h30 às 20h30.

Os bairros incluídos nesse sistema e que poderão ser afetados são:

Vila Brasil;

Furlan;

Grego;

Santa Cecília;

Colina S. Bárbara;

Glebas Califórnia;

Beira Rio;

Jardim América;

Siqueira Campos;

Santa Terezinha;

Jardim Sans;

Primavera;

Santa Cruz;

Panambi;

Terras di Siena;

Flamboyant;

Jardim Alfa;

Jardim Dulce;

Santa Luzia;

Vila Aparecida;

Jardim Boa Esperança;

Linópolis;

Firenze;

Dona Margarida;

Vale das Cigarras;

Recreio Paraiso;

Cruzeiro do Sul;

Caiubi;

Chácara Pinheirinho;

Vila Bética;

Vila Alves;

Vila Borges;

Vila Maria;

Centro;

Vila Balan;

Vila Pires;

Vila Macknight;

Vila Pacheco;

Vila Santana;

Loteamento Santa Bárbara;

Vila Lola;

Vila Oliveira;

Vila Diva;

Jardim Augusto Cavalheiro;

Parque Olaria;

Rochelle I e II;

Jardim Laudissi I e II;

Conjunto Habitacional Roberto Romano;

Santa Alice;

Itamarati;

Vista Alegre;

Sartori;

Vila Godoy;

Jardim Belo Horizonte;

São Fernando;

Jardim Pérola;

Cidade Nova.

As obras da ETA II compreendem adequação de um reservatório para atender a nova estação de tratamento de lodo, instalação de válvula redutora de pressão na linha de recalque e troca de tubulações e conexões antigas.

O reservatório da Vila Brasil também receberá um novo conjunto motobomba.

O DAE solicita a compreensão da população dos bairros citados e orienta para o uso racional da água durante o período das obras. Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 ou (19) 3459-5910.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti