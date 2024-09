Obras do terminal urbano de Santa Bárbara têm novos serviços e devem ser entregues até o fim de 2024

A prefeitura incluiu novos serviços no contrato de reforma do terminal urbano de Santa Bárbara d’Oeste, na região do Jardim Alphacenter, ao lado do Atacadão.

O aditamento, no valor de R$ 570 mil, foi publicado nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial do município e, segundo a administração, as obras devem ser entregues até o fim de 2024.

O novo terminal de Santa Bárbara, construído na região do Jardim Alphacenter – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A revitalização teve início em março do ano passado, embora o vínculo com a empresa vencedora da licitação, a Construtora Rocca Eireli, de Americana, tenha sido oficializado em junho de 2022 pelo montante de R$ 2,2 milhões.

Inicialmente, o contrato previa obras de acessibilidade, bem como melhorias na iluminação – com uso de lâmpadas LED – e na ventilação do espaço.

Também seriam feitos um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de alarme e monitoramento, instalação de equipamentos de proteção e combate a incêndios e geração de energia solar.

Com a inclusão dos novos serviços, a construtora também terá de fazer a ampliação de uma baia de retorno, para atender o fluxo de veículos que fará o retorno para a Avenida Santa Bárbara, e a inclusão de piso tátil e guarda corpo na linha frontal da área de embarque e desembarque.

Ainda consta no aditamento a construção de piso intertravado na área interna do estacionamento, tratamento de piso existente de concreto com resina e pintura e aumento da rede lógica e de telefonia.

Conclusão

Segundo a prefeitura, 75% reforma foi executada e a previsão é que seja concluída até o fim deste ano.

Após a entrega, a intenção do Executivo barbarense é que o local facilite o acesso ao Cidade Saúde – que está sendo construído e deverá reunir todos os atendimentos do setor – e receba os serviços da Coordenadoria de Transporte, da empresa responsável pela prestação do serviço de transporte da cidade, Junta Militar e comércios.

Esse é o terceiro aditamento ao contrato com a construtora. O primeiro foi feito em maio deste ano para prorrogar o vínculo por quatro meses, já visando a inclusão dos novos serviços.

Por sua vez, o segundo foi realizado no mês passado, no valor de R$ 34,1 mil, para fazer uma correção monetária.