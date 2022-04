Obra do DAE pode deixar três bairros de Santa Bárbara sem água nesta terça

Vista Alegre, Parque do Lago e Bosque das Árvores devem ter o abastecimento comprometido

Os bairros Vista Alegre, Parque do Lago e Residencial Bosque das Árvores, em Santa Bárbara d’Oeste, poderão ficar sem água entre 8h e 17h nesta terça-feira (5). A informação foi divulgada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) nesta segunda (4).

De acordo com o órgão, os locais terão o abastecimento comprometido em função de uma interligação na adutora da Rua Euclides da Cunha, no Santa Rita. Ainda segundo o DAE, a água voltará a ficar disponível após o término do serviço, que deve ocorrer às 17h.

Em nota, o departamento pediu a compreensão dos moradores que poderão ser afetados e recomendou que as pessoas usem a água da caixa d‘água residencial de forma racional.

Para ter mais informações, os munícipes devem entrar em contato com o DAE nos seguintes números: 0800-770-3459 (ligação de fixo), 3459-5910 (ligação de celular), (19) 9-9992.6848 ou (19) 9-9799.6719 (WhatsApp). As ligações e mensagens só vão ser respondidas se enviadas dentro do período de atendimento, das 8h às 17h.