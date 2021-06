Obra pode afetar abastecimento em 17 bairros de SB na segunda-feira

O abastecimento de água pode ser prejudicado em 17 bairros da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste na segunda-feira (28) em função de um reparo programado pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Poderão ficar com as torneiras secas os bairros Nova Conquista, Planalto do Sol, Santa Fé, Joias de Santa Bárbara, Cidade Nova, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim das Palmeiras, Jardim Europa, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Parque das Nações e Cândido Bertine, Zabani, Laranjeiras e Orquídeas.

A adutora que abastece boa parte da Zona Leste apresenta avarias em três pontos distintos. O reparo foi programado para segunda-feira. Por conta da complexidade do serviço, a equipe operacional do DAE prevê que os trabalhos devem durar 14 horas, iniciando às 8h e finalizando às 22h.

Nesse período, o abastecimento de água poderá ficar prejudicado na região da Zona Leste por conta da necessidade de esgotar a tubulação para os processos de solda nas partes danificadas dos tubos de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), processo que, segundo o DAE, demanda tempo para ser realizado.

O DAE solicitou a compreensão da população e recomendou o uso racional da água reservada na caixa d’água da residência, usando somente o necessário durante o período previsto da intervenção na segunda-feira (das 8h às 22h).

Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) ou 3459-5910 (ligação de fixo e celular). O atendimento pode ser feito também por mensagens pelo WhatsApp: 9-9992-6848.

Substituição de adutora terá investimento de R$ 10,9 milhões

A obra faz parte dos trabalhos de substituição de oito quilômetros dessa antiga adutora. A estrutura está comprometida e provocando constantes rompimentos, com vazamentos e interrupções no abastecimento da Zona Leste.

O investimento da obra é de R$ 10,9 milhões, com recursos do DAE e do repasse do Estado de São Paulo, por meio do Fehidro.

Serão instalados novos tubos às especificações normativas vigentes. As instalações seguem, via Avenida São Paulo, no percurso entre a ETA IV (Estação de Tratamento de Água), no Jardim Souza Queiroz, e o centro de reservação e distribuição de água no Jardim das Palmeiras, interligando mais quatro novas subadutoras para os reservatórios localizados nos bairros: Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando e Jardim Santa Rosa.