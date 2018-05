Obra em campo de futebol de S. Bárbara é paralisada

A obra de reforma e ampliação do campo de futebol do bairro Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste, está paralisada desde o início do mês. Alegando atrasos injustificados, a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa responsável pelo projeto, que conta com recursos do Governo Federal.

Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal.JPG

O espaço, que antes era usado para prática esportiva, atualmente está fechado com correntes e cadeados.

O contrato foi assinado em setembro, após a Colinaz Engenharia vencer a licitação aberta pelo município com uma oferta de R$ 214,9 mil para a construção de uma arquibancada e a ampliação e reforma dos vestiários. O prazo previsto em contrato para conclusão do serviço era de quatro meses.

O rompimento, no entanto, aconteceu no dobro desse prazo. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, houve uma notificação prévia à empreiteira para que o cronograma de execução fosse retomado. Como não isso não aconteceu, o contrato foi rescindido de forma unilateral. Nenhum diretor da empresa foi encontrado pela reportagem para comentar a decisão.

Como o projeto tem verba federal, a administração teve de comunicar a rescisão à CEF (Caixa Econômica Federal), responsável pela fiscalização da obra e liberação dos recursos.

A segunda colocada na licitação, a Costa & Costa Construção e Manutenção, de Ituiutaba (MG), será chamada para assumir o contrato. A reportagem tentou contato com a empresa através de dois telefones, mas as ligações não foram atendidas na tarde de sexta-feira. A empresa apresentou proposta de R$ 234 mil pela obra.

Se a empresa não concordar em assumir o projeto pelo valor proposto pela Colinaz, uma nova concorrência deve ser aberta. Não há prazo previsto para a retomada das obras.

“É A NOSSA CASA”. Vice-presidente do União São Fernando, Agnaldo Bezerra disse que o campo do Jardim Pérola é a “casa” do clube, que disputa a 1ª divisão do Campeonato Barbarense de Futebol Amador. Desde quando as obras começaram, o time tem jogado em campos da região central de Santa Bárbara. “Prejudica principalmente a nossa torcida. Muita gente não tem carro para ir nos ver nos locais onde a gente tem jogado”, afirmou.

Segundo o dirigente, o campo não deve ser reaberto este ano. “O que eu soube é que este ano a gente não joga mais lá. Não sei quando reabre”, completou.