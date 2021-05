Obra do DAE pode deixar 12 bairros sem água em Santa Bárbara d’Oeste

DAE fará interligações das redes de abastecimento de novos empreendimentos no Firenze e Planalto do Sol

Obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) pode deixar doze bairros sem água nesta quinta-feira (27), em Santa Bárbara d’Oeste. A autarquia informou nesta quarta-feira (26) que o abastecimento poderá ser afetado em alguns bairros por conta de interligações em redes de água.

O DAE fará serviços de interligações da rede de abastecimento de água de dois novos empreendimentos, no Firenze e Planalto do Sol. As intervenções ocorrerão na Avenida Laerson Andia, no Firenze, e na Avenida Antônio Pedroso, no Planalto do Sol.

Com previsão de duração dos serviços das 8h às 13h, os bairros que poderão ser atingidos nesse período são: Firenze, Dona Margarida e Jardim Alfa, e as empresas Denso e TRBR.

Na região da Zona Leste os bairros são: Planalto do Sol I e II, Jardim das Orquídeas, Nova Conquista, Jardim das Laranjeiras, Cidade Nova, Santa Fé, Terras de São Pedro e Joias de Santa Bárbara.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O DAE pede a compreensão da população e orienta que seja feito o uso racional da água reservada na caixa d’água residencial nesta quinta. Para mais informações: 0800-770-3459 (ligação de telefone fixo) e 3459-5910.

Há um mês, o DAE realizou conjunto de obras para o reforço do sistema operacional da ETA II (Estação de Tratamento de Água), na Vila Aparecida, que afetou o abastecimento de 59 bairros, normalizado no mesmo dia.