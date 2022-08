Obra do DAE pode afetar abastecimento de água em Santa Bárbara nesta terça

Uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto), de interligação na rede de distribuição, pode afetar o abastecimento de água na região do Jardim Alfa em Santa Bárbara d´Oeste, nesta terça-feira (30).

A intervenção ocorrerá na Avenida João Ometto com Travessa das Palmeiras, das 8h às 17h. A previsão é que o sistema de abastecimento seja normalizado ao fim das obras.

A intervenção ocorrerá na Avenida João Ometto com Travessa das Palmeiras, das 8h às 17h. – Foto: DAE – Santa Bárbara / Divulgação

Com esta manutenção poderão ficar sem água neste período os bairros: Jardim Alfa, Jardim Panambi, Jardim Dulce e Jardim Flamboyant.

Os serviços são de melhorias na rede e irão melhorar a distribuição de água nesses bairros, conforme pontou o DAE.

“Com a interligação, os bairros citados passarão a ser atendidos com melhores condições por uma rede direta da ETA II (Estação de Tratamento de Água), localizada na Vila Aparecida, aliviando dessa forma o sistema antigo e assim minimizando transtornos com oscilações no abastecimento de água”, traz a nota da autarquia.

O DAE pede a compreensão dos moradores e orienta para que, na terça-feira, façam o uso racional da água reservada nas caixas d’água dos imóveis.

Os telefones para demais informações são 0800-770-3459 (ligação de fixo) e o 3459-5910, atendimento todos os dias, das 6 às 00h, ou por meio de mensagens pelo WhatsApp: 9.9992.6848, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h.