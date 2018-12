Obra deixará Santa Bárbara sem água no domingo

Uma obra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) deve deixar todos os bairros de Santa Bárbara d’Oeste sem água durante a maior parte deste domingo. De acordo com a autarquia, as intervenções começam às 8 horas e devem se estender durante 12 horas. A expectativa é de que o abastecimento volte ao normal entre a madrugada e a manhã de segunda-feira.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O serviço previsto é a interligação entre o antigo canal de sucção de água e o novo canal construído durante o projeto de modernização da Estação Elevatória Santa Alice, conhecida como Represinha. Para isso, uma parede de concreto armado terá de ser cortada e depois vedada. Para executar esses serviços, o DAE terá de interromper a captação e, por consequência, o tratamento de água.

“Antes de qualquer paralisação como essa, nós deixamos os reservatórios cheios para minimizar o impacto. Os hospitais da cidade possuem reservatórios e, caso a capacidade deles não seja suficiente, os caminhões-pipa do DAE farão o abastecimento”, explica o engenheiro civil da autarquia Heitor Mendonça Leme.

A expectativa é de que as intervenções aumentem em 70% vazão de água bruta para o sistema de tratamento da ETA IV (Estação de Tratamento de Água), localizada no Jardim Souza Queiroz, o que beneficiará a Zona Leste.

HISTÓRIA

A Represinha está em operação há mais de 40 anos e esta é a maior obra realizada desde então, aumentando sua capacidade de adução (transporte de água) em 150%. Só os dois conjuntos motobombas novos mais eficientes aduzem juntos 1,3 mil litros por segundo. Atualmente,

os cinco motores e bombas que atuam na estrutura antiga atingem a vazão média de 850 litros por segundo.