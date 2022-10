Obra de nova adutora pode afetar abastecimento na Zona Leste de Santa Bárbara

Uma interligação da nova adutora de abastecimento de água para a Zona Leste, no ponto de recalque existente na Avenida São Paulo, é realizada nesta terça-feira (11) pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. A ação integra parte da obra da tubulação recém-instalada em substituição da antiga, visando aprimorar a distribuição de água para essa região.

O serviço irá contar com instalações de conexões e soldas, sendo necessária a paralisação do sistema de bombeamento até as 17 horas, o que poderá afetar o abastecimento de água até por volta das 23 horas devido ao tempo de recuperação dos reservatórios, normalizando gradativamente.

Os bairros são: Jardim das Palmeiras, Candido Bertini I e II, Ferrarezi, Jardim Europa, Nova Conquista, Zabani, Planalto do Sol I e II, Parque das Nações, Joias de Santa Bárbara, Jardim das Laranjeiras, Jardim das Orquídeas, Santa Fé, Cidade Nova, Dona Regina, São Camilo, Jardim Pérola, Jardim Esmeralda, Jardim dos Cedros, Jacyra, Turmalinas, Ferrarezi, Santa Rosa, Jardim Adélia, Monte Líbano, Jardim Brasília e Vila Dainese.

DAE de Santa Bárbara realiza obras na Avenida São Paulo – Foto: DAE de Santa Bárbara / Divulgação

A obra da nova adutora para a Zona Leste já conta com a instalação de mais de 8 km de novos tubos em substituição da antiga adutora, cuja estrutura se encontra comprometida. As etapas seguintes da obra compreendem pontos de interligações durante seu percurso. Investimento é na ordem de R$ 10,9 milhões, com repasse do Fehidro, por meio da utilização de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo.

O DAE solicita a compreensão dessa população e orienta a economia de água que fica reservada nas caixas d’água dos imóveis durante o período citado, evitando desperdícios como lavar quintal, veículos e calçada nesse dia, usando estritamente o necessário.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os telefones para demais informações são: 0800-770-3459 (ligação somente de fixo) e 3459-5910, atendimento todos os dias das 6h às 00h, ou por mensagens de texto pelo WhatsApp: 9.9992-6848, atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.