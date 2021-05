Obra de nova adutora altera trânsito em Santa Bárbara nesta quinta-feira

A obra da nova adutora de água tratada para a Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste vai alterar o trânsito da cidade a partir desta quinta-feira (6). De acordo com a prefeitura, haverá intervenções pelas Avenidas Isaías Herminio Romano e São Paulo, para dar início à instalação de subadutora.

Trecho da Rua do Linho ficará interditado nos próximos 40 dias – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara

A subadutora terá 1.032 metros de extensão e sua instalação se dará pela Rua do Linho, entre a Avenida São Paulo, no Cidade Nova, e Rua São Luiz, onde será interligada no reservatório localizado no Planalto do Sol. A previsão inicial de conclusão da obra nesse trecho é de 40 dias.

A obra vai alterar o trânsito nesta quinta-feira (6), durante todo o dia, nos trechos da Avenida São Paulo, sentido Centro, entre as ruas do Algodão e Ribeirão Preto, e na Rua do Linho, entre a Rua Belo Horizonte e Avenida São Paulo. No fim da tarde o trânsito será liberado.

Para o motorista que seguir pela Avenida São Paulo no sentido Centro, a alternativa será o desvio pelas ruas do Algodão, Goiânia e Ribeirão Preto. Pra quem for acessar a avenida pela Rua do Linho, as opções são as ruas Goiânia ou Belo Horizonte.

Nos demais dias apenas trechos da Rua do Linho ficarão interditados durante o dia e liberados no fim da tarde, nos 40 dias previstos da instalação da subadutora, até completar o percurso, que se inicia no cruzamento com a Avenida São Paulo e segue sentido Rua São Luiz.



A nova adutora de água para a Zona Leste totalizará um percurso de mais de 8 km, com investimento de R$ 11 milhões.

Além da tubulação principal, a melhoria conta com subadutoras que se interligarão em cinco centros de reservação de água, no Planalto do Sol, Cidade Nova, São Fernando, Jardim das Palmeiras e Jardim Santa Rosa, beneficiando cerca de 70 mil habitantes em 32 bairros dessa região.

Os investimentos são com verbas próprias do DAE (Departamento de Água e Esgoto) e do Fehidro, por meio da utilização de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, informa a prefeitura.