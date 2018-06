Obra da UBS do Grego/Furlan na reta final

A Saúde de Santa Bárbara d’Oeste ganhará em breve um importante reforço para o atendimento à população. A construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Grego/Furlan, localizada à Rua Brasília, esquina com a Rua Ângelo Furlan, se aproxima da conclusão e recebe já os serviços de acabamento e paisagismo.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A unidade será composta por salas de administração, vacinação, farmácia, almoxarifado, curativos, consultórios, abrigo de resíduos sólidos, sanitários especiais para cadeirantes, entre outras dependências, em uma estrutura de 657 metros quadrados de construção.

Além da nova UBS do Grego e Furlan, também se encontra em estágio bastante avançado a construção da nova UBS do Romano e Laudissi e nos próximos dias terá início a construção da nova UBS do Jardim São Francisco 2.

Além destas unidades, um novo CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) deverá entrar em funcionamento em breve no Jardim Fernando Mollon.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.