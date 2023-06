Obra da prefeitura causa rachaduras no Jardim Turmalinas, em Santa Bárbara

Uma obra da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste causou rachaduras em uma casa na Rua Louveira, no Jardim Turmalinas. O serviço consiste na construção de uma canaleta para escoamento de água, que ainda não foi finalizada. Isso fez com que as águas das chuvas dos últimos dias cedesse a calçada.

Do lado de fora do imóvel é possível ver rachadura no muro – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Posteriormente, começaram as rachaduras no muro da residência, que se alongam por toda a frente do imóvel. De acordo com o morador José Jorge Dominguez, as rachaduras se alastraram para o chão do quintal nesta quarta. Ele e sua família precisaram pedir um caminhão de areia para jogar no local e conter o estrago.

“Um pedreiro da própria empreiteira veio aqui e falou para mim que se eu escutar barulho, é melhor sair”, disse José Jorge. “O muro só não caiu porque tem uma percinta de ferro em cima, é o que está mantendo”, ressaltou. Os moradores alegam que a obra teve início a cerca de um mês, mas foi abandonada.

José Dominguez mostra buraco no muro de sua residência – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O genro de José Jorge, Guilherme Saraiva, que tem ajudado na situação, revela que tem medo das rachaduras afetarem a estrutura da residência. “A estrutura da casa não chegou a pegar, nós olhamos por dentro, mas ficamos com medo”, afirmou.

Questionada pelo LIBERAL, a Prefeitura de Santa Bárbara informou que a demanda foi encaminhada para o setor responsável, que fará avaliação e tomará providências. Também alegou que o serviço foi prejudicado em virtude das chuvas da semana, mas não confirmou a data de reinício da obra até o fechamento desta edição.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.