OAB cobra nova vara de assuntos de família e sucessões em Santa Bárbara

Pedido visa agilizar os 69.130 processos que estão tramitando nas três varas cíveis do município

A subseção da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Santa Bárbara d’Oeste pede a criação de uma vara de assuntos de família e sucessões no Fórum da cidade. A medida visa dar mais agilidade nos processos em andamento que em, determinadas situações, podem demorar em média cinco anos.

De acordo com o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), 69.130 processos estão tramitando nas três varas cíveis do município, de acordo com levantamento realizado até julho de 2024.

Presidente da subseção, Christian Klitzke falou sobre o assunto nesta quarta (21) – Foto: Leonardo Matos/Liberal

Recentemente, o presidente da subseção da entidade, Christian Klitzke entregou o estudo sobre o assunto ao vice-presidente da OAB, Leonardo Sica, que prometeu interceder junto ao Tribunal sobre a demanda.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o levantamento, as demandas em andamento sobre família e sucessões somam em média 35% de todos os processos.

“Caso fosse aberta uma vara específica, além de desafogar as demais, seriam abertas novas vagas para funcionários, que iriam trazer mais celeridade aos trabalhos. A falta de efetivo é outro problema. Por exemplo, a 1ª Vara Cível de Santa Bárbara contava com nove servidores, sete escreventes, sendo que em outubro de 2022 dois servidores se aposentaram. Neste ano, mais dois servidores já estão programados e em 2025 o chefe de cartório vai se aposentar”, explicou o advogado.

Christian disse ainda que a mesma vara que contava, em 2022, com 8 mil processos em andamento, hoje tem 11 mil.

“Ao invés de a gente conseguir eliminar processos ao longo do tempo, essa quantidade está só aumentando”, enfatizou o presidente.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

“O Tribunal investiu no processo eletrônico justamente para que essa velocidade fosse maior da resolução dos conflitos. Ajudou com toda a certeza, mas há falta de material humano, então não adianta a gente só trazer tecnologia”, destacou Christian.

Resposta

O TJ informou que o pedido está sendo tratado no âmbito da Comissão de Relacionamento Interinstitucional entre TJ-SP e OAB.

“O TJ-SP analisa os dados relacionados ao movimento judiciário, entre outros, uma vez que os critérios adotados para a criação de varas são sempre objetivos.”

Atualmente, 109 servidores estão trabalhando no Fórum de Santa Bárbara. “No momento, há concurso público para a região em andamento, para o cargo de escrevente”, finaliza a nota do Tribunal.