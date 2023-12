Reportagem percorreu as ruas barbarenses e conversou com munícipes sobre expectativas para o futuro e melhorias

A cidade de Santa Bárbara d’Oeste celebra 205 anos de fundação e é lar de quase 200 mil habitantes. Neste aniversário da cidade, o LIBERAL foi para as ruas barbarenses para questionar a população sobre o que gostariam de ver no município nos próximos anos e pontos que podem ser melhorados.

A reportagem percorreu as ruas da região central de Santa Bárbara e as redondezas do Parque dos Ipês no último dia 16. Nas conversas com os entrevistados, a maioria se mostrou contente com a cidade e a qualidade de vida proporcionada pelo município.

Aspectos como lazer, cultura e fornecimento de água e luz foram pontos positivos. Saúde, manutenção da cidade, atenção para bairros periféricos e segurança, foram apontadas como áreas que devem ser priorizadas pela administração pública. Confira o que a população tem a dizer sobre Santa Bárbara.

Ricardo Faustino de Oliveira, 46 anos, morador do Vila Grego – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Santa Bárbara está crescendo, eu creio que vai melhorar bastante. A cidade está ficando boa, mas tem que pensar nas partes carentes, nas periferias, estar próximo das pessoas para todos crescerem juntos”

Camilly Vitória Rodrigues, 20 anos, moradora do Jardim São Francisco – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Eu acho que nos espaços como o Parque dos Ipês podiam ter uma segurança maior. Eu tive uma amiga que foi sequestrada lá, então nesses lugares grandes, públicos e de grande movimentação podia ter uma segurança a mais”

Débora Aparecida da Cruz, 37 anos, moradora do Chácara Recreio Cruzeiro do Sul – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“A área da saúde e educação, muitas coisas nas escolas precisam de atenção. Eu trabalho em escola, e a gente vê muita coisa que fica a desejar e precisa ser melhorado. Material para sala de aula, falta de funcionários e a questão da merenda que agora estão deixando faltar”

Valcir Muniz, 52 anos, morador do Jardim Conceição – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Está faltando bancos [na Praça Rio Branco], mas está reformando. Logo, logo está pronto, Santa Bárbara está ficando linda, sempre melhorando. Acabaram com a sujeira e com a turma que estava dando trabalho aqui”

Fernanda Oliveira, 30 anos, moradora do Jardim Pérola – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Diferente de outras cidades que eu já vivi, eu acho que eles levam bem a sério a área de cultura, estão sempre trazendo programação. Talvez o que precise de melhora é a saúde. Eu trabalhei em hospital, […] e às vezes pessoas de um bairro têm que ir para outro para ter um atendimento”

Jair José Soares, 80 anos, morador do Jardim Sartori – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Para mim está tudo muito bom. Eu nasci aqui em Santa Bárbara, daquele tempo até agora a cidade evoluiu. Eu venho [no Parque dos Ipês] todos os dias e tem dia que venho duas vezes”

Gustavo Henrique de Oliveira, 29, morador do Conj. Hab. Roberto Romano – Foto: Marcelo Rocha/Liberal