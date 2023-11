O impacto econômico do Tivoli Shopping em Santa Bárbara e região

O anúncio de construção de um shopping center em Santa Bárbara d’Oeste, em 1989, surpreendeu não só os moradores locais, mas também de outras cidades da região. Na época, apenas Piracicaba e Campinas, municípios de maior porte, tinham centros comerciais dessa modalidade.

O projeto, ainda que com contratempos, saiu do papel e o Tivoli Shopping foi inaugurado em 3 de novembro de 1998. Em sua primeira semana de funcionamento, cerca de 90 mil pessoas visitaram o local, o que já era um indicativo do potencial de impacto do empreendimento.

Mirian de Farias destaca a praticidade de ter um shopping perto de sua casa – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Com um centro comercial pujante e com um fluxo de consumidores cada vez maior, a Vila Mollon ficou mais valorizada. De acordo com o perito avaliador e delegado regional do Crecisp (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo), Rogério Armond, houve uma valorização de 217,11% no m² do bairro desde a inauguração do Tivoli Shopping, sendo 8,68% ao ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O cálculo é conservador, portanto não leva em consideração a especulação imobiliária. Além disso, os terrenos em frente à Avenida Santa Bárbara são mais valorizados.

O crescimento econômico da região leste de Santa Bárbara foi sentido por Mirian de Farias, de 40 anos, que há mais de três décadas mora na Rua do Estanho, no Mollon.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Para nós, foi ótimo, porque aqui já é uma região que tem praticamente tudo. Quando a gente precisa de alguma coisa, o shopping está aqui do lado. E toda a zona leste valorizou, as casas estão mais caras”, disse.

A Vila Mollon, antes da construção do Tivoli Shopping, tinha muitos terrenos vazios e era uma região pouco procurada pelos compradores de imóveis, já que ficava distante do Centro da cidade e de serviços básicos.

Prefeito Rafael Piovezan diz que o Tivoli mudou a história da zona leste e do Mollon em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Isso mudou com o funcionamento do centro comercial ao longo dos anos, segundo o prefeito Rafael Piovezan (MDB). Ele apontou que supermercados, lojas de departamento, condomínios residenciais, o Parque dos Jacarandás, entre outros empreendimentos, foram construídos na região por conta do shopping.

“Essa região da zona leste já existia, mas o parcelamento e a ocupação do solo naquela região não estavam planejados e organizados. Então, o Tivoli vem e passou a ser uma âncora de desenvolvimento e até a gente passou a olhar de forma diferenciada, por meio de políticas atualizadas”, afirmou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A área também se tornou mais atrativa para os moradores de Santa Bárbara. A dona de casa Maria José Ferreira da Silva, de 59 anos, se mudou há um mês da Avenida São Paulo, na região do Planalto do Sol, para a Rua do Césio, no Mollon, e disse que um dos motivos foi a proximidade com o shopping.

Além do impacto nos bairros ao redor, o Tivoli Shopping também mudou um mantra de décadas: que o barbarense saía de Santa Bárbara para consumir no Centro de Americana. A lógica se inverteu e atualmente muitos consumidores da cidade vizinha vão para o shopping fazer compras.

Tivoli Shopping completa 25 anos nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Americana teve um grande crescimento em função da ferrovia, da Rodovia Anhanguera (SP-330) e da indústria têxtil. Então, todo mundo de Santa Bárbara ia comprar em Americana mesmo, até porque os preços eram convidativos. A vinda do shopping é o começo de uma grande mudança”, explicou Antonio Carlos Angolini, historiador de Santa Bárbara.

A alteração no consumo regional também foi apontada pelo ex-prefeito Zé Maria (1983 a 1988, 1993 a 1996 e 2005 a 2008). “Localmente, em Americana e principalmente em Santa Bárbara, se tinha uma visão de que o comércio era duas ruas no Centro e de que, assim, estava ótimo. O Tivoli trouxe prosperidade, mudou essa cultura”, apontou.

O gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O gerente geral do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini, também citou a geração de empregos, a diversidade de serviços ofertados, o turismo e a responsabilidade social corporativa como outros ganhos com a chegada do centro comercial.

“O shopping está envolvido em uma série de iniciativas e programas comunitários que beneficiam a população local. Portanto, o shopping não é apenas um destino de compras, mas também um motor econômico que impacta positivamente a qualidade de vida e o progresso da região onde está instalado”, comentou Gustavo.

Uma das entradas do Tivoli Shopping – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

DADOS

Atualmente, o Tivoli gera mais de 2,3 mil empregos, entre vagas diretas e indiretas, com 146 lojas, sendo oito âncoras. Em média, por mês, 500 mil pessoas visitam o local e mais de 1,8 milhão de veículos passam pelo estabelecimento.

Leia as outras matérias do suplemento especial dos 25 anos do Tivoli Shopping: