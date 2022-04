Número de procedimentos em PSs bate recorde em 2021 em Santa Bárbara

Em 2021, os PSs de Santa Bárbara realizaram 1,34 milhão de procedimentos, ao todo. – Foto: Divulgação

Os PSs (pronto-socorro) Edison Mano e Afonso Ramos, em Santa Bárbara d’Oeste, realizaram 1,34 milhão de procedimentos em 2021, de acordo com os dados da prefeitura divulgados na última sexta-feira (25). As 1.345.922 ações contabilizadas nas duas unidades é a maior já registrada pelo município ao longo de um único ano em toda a história.

A enfermagem foi o setor que puxou a fila, com a maior quantidade de procedimentos feitos: 1.010.237. Em segundo, ficaram consultas médicas (213.158); seguidas de exames (96.885); atendimentos no anexo Covid-19 (14.093) e atendimentos no departamento de serviço social (11.549).

Curativos, suturas, entrega de medicações, além de exames de radiografia e eletrocardiograma são alguns exemplos de ações mais comuns realizadas nas unidades.

Em relação ao ano anterior, 2021 registrou um aumento de 68% em comparação com a quantidade de procedimentos feitos em 2020.

Uma diferença que, para a secretária de Saúde do município, Lucimeire Rocha, aconteceu muito em função da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). “Em 2020, as pessoas ficaram restritas em casa por conta da pandemia. Então, só chegavam nos PSs os casos mais urgentes mesmo”, explicou a secretária.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a chefe da pasta, o boom de demanda no ano passado aconteceu no segundo semestre, quando as pessoas se sentiram mais seguras para sair às ruas e frequentar novamente espaços externos.

Por essa razão, diz Lucimeire, as pessoas voltaram a ficar mais vulneráveis a outras doenças. “Quando as pessoas vão para as ruas, elas voltam a se aglomerar e, com isso, podem pegar vírus e bactérias. Isso faz com que elas adoeçam mais rápido”, disse a secretária.

Alerta

Apesar de indicar uma alta produtividade dos prontos-socorros, o número de mais de 1,3 milhão de procedimentos feitos também é visto com preocupação pela secretaria.



Afinal, a quantia de intervenções registradas corresponde a uma média de 3,6 mil ações feitas por dia, e mais de 150 por hora, em Santa Bárbara. “A quantidade é normal para um pronto-socorro? Não é. As pessoas não têm que estar dentro do pronto-socorro. Elas têm que estar em outros serviços”, afirmou Lucimeire.

Ela acredita, porém, que a alta demanda de trabalho é fruto também da alta procura pelo serviço barbarense por pessoas de outros municípios. Lucimeire já afirmou, em outras ocasiões, que cerca de 30% dos atendimentos eram destinados às pessoas de outras cidades.

“Nesse período, nós acabamos atendendo muita gente de outros municípios, que acabaram procurando Santa Bárbara por conta da melhoria que implementamos, como a contratação de mais médicos e ampliação da quantidade e qualidade de leitos. Mas, na urgência e emergência, não se pode negar atendimento independente de onde o paciente seja”.