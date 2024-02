O novo secretário de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste, Marcus Pensuti diz que pretende resolver alguns problemas pontuais, como a falta de medicamentos em algumas unidades, até abril.

Servidor concursado da prefeitura desde 2003, Pensuti assumiu a função na última quarta-feira (14), no lugar de Lucimeire Cristina Coelho Rocha, que morreu em janeiro, aos 48 anos.

Marcus é servidor concursado da prefeitura desde 2003 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Devido a queda na arrecadação de impostos, entre eles o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), no 1º semestre de 2023, Pensuti diz que a prefeitura precisou apertar o cinto e com a Secretaria de Saúde não foi diferente.

“Nós realmente tivemos algumas carências pontuais, mas já estamos corrigindo. Tivemos alguns contratempos com fornecedores que estavam com impasse para conseguirem a entrega, pois ocorreu a falta de alguns princípios ativos de medicamentos, que o Estado também não recebeu e não conseguia repassar. A expectativa é resolver essas questões a curto prazo”, afirmou o secretário.

Recentemente, o vereador Jesus Vendedor (Avante) protocolou requerimento na câmara pedindo a previsão para regularização na distribuição do medicamento Sertralina, usado no tratamento de depressão, e que estaria em falta no município.

Com relação aos médicos, o secretário ressaltou que não há falta no quadro.

“O prefeito Rafael Piovezan (MDB) deve anunciar em breve a contratação de mais médicos para reforçar a atuação nas unidades e nas que ainda serão inauguradas. Nos chamamentos que realizamos, os médicos têm comparecido e, inclusive, vários vêm de outros municípios. Nossa carga horária é atrativa, tem 20 horas semanais, enquanto nos demais municípios é de 40.”

INAUGURAÇÕES

O secretário disse ainda que em breve será entregue o Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola, outra unidade no Jardim Europa, Caps (Centro de Apoio Psicossocial Infantil), novo Centro de Referência da Mulher e por último a Cidade Saúde – o novo prédio de três andares e 3,6 mil m² abrigará diversos setores, entre eles o Centro de Especialidades, Central de Regulação, Atenção Básica e Vigilância em Saúde e a própria secretária.