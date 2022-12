Novo presidente da Acisb quer conquistar mais comerciantes

Atualmente, a entidade conta com 700 associados, dos quais 64% são do comércio

O presidente eleito da Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara d’Oeste), Ricardo Fernandes Betin, quer atrair novos comerciantes para a entidade. Ele foi escolhido por chapa única no mês passado e assumirá a função em 2 de janeiro de 2023. Atualmente, a entidade conta com 700 associados, dos quais 64% são do comércio. Os demais são prestadores de serviços e indústrias.

Betin quer usar a experiência como diretor e tesoureiro. Como gestor, ele espera atrair mais comerciantes para entidade e continuar com as campanhas em datas festivas.

“A ideia é fazer uma aproximação, por meio de reuniões, com os comerciantes que ainda não são associados. Queremos mostrar que, com uma maior adesão, essa interação será importante tanto para a Acisb como também aos associados. Hoje temos várias ações que poderemos realizar em conjunto”, afirmou Betin.

A campanha de Natal com horário estendido é mais uma ferramenta para incentivar as compras. Ela foi iniciada na última segunda-feira e o comércio permanecerá aberto nos dias de semana, das 9h às 22h. Nos sábados, o funcionamento será das 9h às 18h. Apenas um domingo terá o comércio aberto, dia 18, das 9h às 15h. Por fim, no dia 24, os estabelecimentos abrem das 9h às 18h.

Na campanha haverá sorteio de 50 vales-compras de R$ 400. “Temos em média 400 comerciantes associados, mas somente 200 aderiram à campanha”, relatou.

Betin afirma ainda que quer incentivar a divulgação das ações da entidade por meio das redes sociais. “Sem dúvida será uma boa oportunidade para o direcionamento da campanha. Vamos destinar uma equipe para atuar nesse segmento”, enfatizou.