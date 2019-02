Novo Parque Araçariguama será inaugurado no dia 24

Uma das áreas mais belas e um novo cartão-postal de Santa Bárbara d’Oeste, o Novo Parque Araçariguama será entregue no próximo dia 24 deste mês, próximo domingo, a partir das 7h30, com uma série de atividades esportivas e culturais voltadas à população. Famílias poderão também usufruir de uma nova estrutura com nova pista de caminhada, Espaço Pet e demais equipamentos.

Nas vias ao redor do parque, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste implantou também um novo calçamento, nova iluminação, plantio de grama e paisagismo e dispositivos de acessibilidade, além de uma nova ponte interligando a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e a Rua Argentina. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

“É o coração da nossa cidade. Um espaço que já está sendo muito frequentado e conjuga com todo esse eixo, Avenida Corifeu e o Novo Centro de Iniciação ao Esporte, antes um trecho abandonado da cidade. Durante décadas as atividades aconteciam às margens do Ribeirão dos Toledos e hoje, etapa por etapa, vamos restituindo e revitalizando um espaço tão importante e trazendo vida a ele”, destacou o prefeito Denis Andia.

A programação esportiva está marcada às 7h30 com um Pedal Cultural, saindo do Paço Municipal (Avenida Monte Castelo, 1.000, Jardim Primavera), passando por pontos históricos da cidade até a chegada no Araçariguama. No parque, com concentração às 8h30, haverá corrida e caminhada de 4 km, às 8h45, e aulas de ritmos, zumba e fit dance a partir das 9h15.

Já as intervenções culturais iniciam às 9 horas. O parque será tomado por diversas manifestações artísticas com MB Circo, Sax com Jonas de Assumpção, contação de histórias com a Confraria do Conto e Cia Xekmat e Feira de Artesanato, além da presença dos mascotes “Canito e Margaridinha”. A entrega do novo espaço contará também com a participação do Canil da Guarda Municipal.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.