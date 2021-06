Novo lote chega em Santa Bárbara e vacinação de 43 a 49 anos volta no sábado

Faltaram doses para vacinar nova faixa etária – Foto: Divulgação/Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta sexta-feira (25) 2.910 doses da vacina contra o coronavírus (Covid-19) da Pfizer.

O lote do imunizante será utilizado para retomar a vacinação em pessoas de 43 a 49 anos (sem comorbidades) neste sábado, das 8h às 13h.

A prefeitura suspendeu a vacinação do grupo em seu primeiro dia, na quarta-feira (23), após todas as doses para a faixa etária acabarem.

Conforme adiantado pelo LIBERAL, a prefeitura aguardava a chegada das vacinas nesta sexta (25) para retomar a vacinação no dia seguinte.

Outros públicos inseridos também podem ser vacinados no sábado. Não é necessário agendamento, mas a prefeitura sugere o cadastramento no site do governo estadual e do Executivo para agilizar o processo.

Em Santa Bárbara há três pontos de vacinação, os ginásios municipais Djaniro Pedroso ( Centro), e Mirzinho Daniel (Jardim São Francisco), e na Casa de Maria (Jardim das Laranjeiras).

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.