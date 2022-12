Novo galpão poderá dobrar a capacidade de reciclagem em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inaugurou nesta segunda-feira a nova Central de Processamento de Materiais Recicláveis, no Jardim dos Manacás. O local, que tem 700 metros quadrados, será utilizado pela Recicoplast para armazenar a coleta e a expectativa é de que a capacidade dobre em relação à da sede atual, localizada no Conjunto dos Trabalhadores, que é de 120 toneladas.

“Com esse novo lugar, a gente pode chegar a 270 ou até 300 toneladas, além de ampliar a coleta e o número de funcionários. Então todo mundo deve ganhar: nós da cooperativa, a cidade e o meio ambiente”, disse a presidente da Recicoplast, Isabel Aparecida Antunes da Silva.

Espaço foi inaugurado pelo prefeito Rafael Piovezan nesta segunda-feira – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

“Onde nós trabalhamos hoje é um espaço pequeno e é uma área residencial, então as pessoas se incomodam de serem vizinhas da cooperativa. Esse novo espaço é uma conquista enorme, porque a estrutura é muito melhor”, completou.

O aumento da capacidade de reciclagem tem sido encarado como uma alternativa para reduzir os custos de transporte de lixo, já que o aterro de Santa Bárbara foi interditado em maio pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) e ainda não há prazo para a liberação.

“Nós estamos trabalhando, correndo atrás de toda a documentação para conseguir liberar até o início do ano que vem. É um processo demorado. Mas essa questão do aterro abriu a oportunidade de pensarmos na destinação do lixo para a geração de energia e uma estratégia mais agressiva de coleta da reciclagem”, afirmou o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), ao LIBERAL.

O chefe do Executivo ressaltou que, além da Recicoplast, o município também conta com a Juntos Somos Mais Fortes, que é outra cooperativa de coleta de resíduos sólidos domiciliares. De acordo com a prefeitura, há dez anos, a cidade coletava oito toneladas por mês de reciclagem, enquanto que agora coleta 230.