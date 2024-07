Novo espaço serve como ponto de descarte e venda de recicláveis em Santa Bárbara

No local, famílias podem descartar latas de alumínio, garrafas PET e de vidro, papéis, pilhas e baterias; saiba como funciona

Um novo hub inaugurado na última terça-feira (23) no CSU (Centro Social Urbano) de Santa Bárbara d’Oeste, ao lado do Reino dos Dinossauros, no Jardim Belo Horizonte, tem permitido o descarte e a venda de materiais recicláveis.

Espaço fica no Centro Social Urbano de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

O espaço, que pode receber até 6 m³ de inservíveis, vem sendo gerido pela cooperativa Juntos Somos Fortes e foi desenvolvido pela Ambipar ViraSer, em parceria com a prefeitura.

De acordo com a administração, o ponto terá duas funções. A primeira é disponibilizar para as famílias um local de descarte de latas de alumínio, garrafas PET e de vidro, papéis, pilhas e baterias, com funcionamento o dia todo.

A segunda é que a cooperativa irá comprar, por preços atrativos, materiais recolhidos por catadores, já que vários destes autônomos vendem para atravessadores, que fazem uma destinação incorreta. A venda está aberta de segunda a sexta, das 7h30 às 16h, e aos sábados, das 8h às 12h.

Economia circular

De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Santa Bárbara, Cleber Canteiro, a intenção é fomentar a economia circular, que busca “devolver” o resíduo para a empresa que produziu gerando, durante o processo, renda para trabalhadores.

“Vamos pensar em uma garrafa PET. Ela é produzida com matéria-prima nova, vai para indústria para encher esta garrafa com o produto, a garrafa é vendida, depois utilizada pelo consumidor, que leva para a cooperativa de recicláveis e, por fim, volta para a própria indústria”, explicou.

A Ambipar ViraSer faz a intermediação da cooperativa com algumas empresas que promovem o reuso desses recicláveis.

Ainda segundo Cleber, por mês são recolhidas na cidade mais de 300 toneladas de inservíveis. “É um volume a menos que entra nos aterros sanitários”, atentou o secretário.

Outras informações sobre descartes podem ser obtidas pelos telefones (19) 99141-3666 e (19) 2214-8219.