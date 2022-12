Novo concurso da Prefeitura de Santa Bárbara deve ter mais cargos, diz Piovezan

Chefe de Executivo participou do programa Liberal no Ar nesta sexta - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O novo concurso público da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste deve contemplar mais cargos do que antes, quando as provas foram anuladas após constatação de plágio. A informação foi revelada pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB) nesta sexta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Os exames reuniram 8,5 mil candidatos nos dias 18 e 25 de setembro. A organização estava sob responsabilidade do IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social).

A disputa era pelas funções de ajudante de serviços gerais, motorista, eletricista, pedreiro, operador de máquinas, agente de administração, comprador, fiscal de posturas municipais e fiscal de transportes. Os cargos exigiam um grau de formação entre ensino fundamental incompleto e ensino médio.

Segundo Piovezan, desde então, constatou-se outras carências em todas as pastas de administração pública. Ele afirmou que há a necessidade de contratação de pessoas de todos os níveis de escolaridade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Nós temos um deficit de funcionários que precisa ser organizado e reduzido a partir do começo do ano”, disse. O prefeito apontou que, devido à inclusão de novos cargos, a tendência é de um número ainda maior de inscritos.

Piovezan comentou que o Executivo já deu início aos trâmites para contratação de uma nova empresa para realização do concurso. A administração cogita abrir uma licitação ou, até mesmo, contratar um instituto que, por ser de “grande renome”, dispensa a necessidade de processo licitatório, de acordo com o prefeito.

“Nós estamos olhando para esses também para não ter problema, para que, no próximo concurso, nós não tenhamos situações como essa que a gente viveu agora”, declarou.

Conforme ele havia informado na última terça, o concurso deve ser refeito no início de 2023. A decisão pela anulação das provas anteriores partiu da Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente, que verificou que a maioria das questões tinha sido plagiada. O IUDS argumentou, em nota, que o contrato não exigia ineditismo.