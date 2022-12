Novo atacado investe R$ 40 milhões em Santa Bárbara e vai gerar 200 empregos

Grupo Savegnago vai construir loja do Paulistão Atacadista na cidade; anúncio foi feito por prefeito

Projeto de unidade do Paulistão Atacadista - Foto: Divulgação

O Paulistão Atacadista, do Grupo Savegnago, vai investir R$ 40 milhões e pretende gerar 200 empregos diretos em uma nova loja em Santa Bárbara d’Oeste. A unidade, de 8 mil metros quadrados, ficará no cruzamento das avenidas Bandeirantes e Pérola Byington, na região central, em área comprada recentemente pelo supermercado.

A informação foi divulgada nas redes sociais, nesta terça-feira (20), pelo prefeito Rafael Piovezan (MDB).

“Nos últimos dias recebi em meu gabinete o presidente do Grupo Savegnago, Chalim Savegnago, acompanhado de diretores da empresa. Após a limpeza do terreno, as obras devem ter início nas próximas semanas e tem a duração prevista de um ano”, escreveu Rafael.

A área em que o Paulistão Atacadista irá se instalar tem 22 mil metros quadrados e foi comprada das Indústrias Romi, conforme o LIBERAL revelou em outubro. A negociação se deu em meio à chegada da rede Savegnago à região, após comprar unidades do Paulistão.

Área onde será construída unidade do Paulistão Atacadista – Foto: Junior Guarnieri – Liberal.JPG

Em Santa Bárbara, o grupo havia desistido de implantar uma unidade no prédio onde funcionava o Paulistão, na Rua Duque de Caxias, no Centro, também no município barbarense.

A rede Savegnago é a 15ª maior no País, segundo ranking da Abras (Associação Brasileira de Supermercados). Originária de Sertãozinho, a rede emprega mais de 12 mil pessoas e tem 59 lojas.

O investimento nos atacarejos é uma nova frente do projeto de expansão do Savegnago. A rede pretende inaugurar 17 unidades do Paulistão Atacadista até 2026, a primeira delas, em Rio Claro.

Atacarejos

O anúncio reforça a presença dos chamados atacarejos em Santa Bárbara. No ano passado, o Assaí se instalou na Rua da Agricultura, em uma área de 12 mil metros quadrados em frente ao Tivoli Shopping.

A via, que margeia a Avenida Santa Bárbara entre o limite barbarense com Americana até a região dos bairros São Francisco e Souza Queiroz, concentra os atacados da cidade.

Antes do Assaí, já estavam ali o Higa e o Atacadão. Na margem oposta da Avenida Santa Bárbara, paralela à Rua da Agricultura, também funciona o Tenda, ao lado do Villa Multimall, antigo Vic Center.