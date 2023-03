Nove bairros de Santa Bárbara podem ter abastecimento prejudicado nesta terça

Limpeza em reservatório do Planalto do Sol poderá afetar abastecimento de água na terça-feira - Foto: Divulgação - DAE

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste anunciou que nesta terça-feira (14) o abastecimento em nove bairros do município poderá ser afetado devido à obras em dois reservatórios no Planalto do Sol. A distribuição pode ser prejudicada da madrugada de terça-feira até o início da noite.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para a realização dos trabalhos, é necessário que os tanques estejam vazios e, por isso, as regiões que são abastecidas pelos reservatórios podem ter problemas. A área corresponde aos bairros Cidade Nova, Planalto do Sol I e II, Parque Zabani, Nova Conquista, Santa Fé, Laranjeiras, Joias de Santa Bárbara e Jardim das Orquídeas.

Os dois reservatórios são do tipo semienterrado, de 1,5 milhão de litros cada um. O DAE informou, ainda, que sua equipe técnica vai aproveitar a intervenção no local para realizar a substituição de dois registros. Após o serviço, o abastecimento será retomado de forma gradativa.

A autarquia pede aos moradores que façam o uso racional de água durante o período. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato através dos telefones 0800-770-3459 e (19) 3459-5910, que atende das 6h à meia-noite, ou pelo WhatsApp (19) 99992-6848, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. *Estagiário sob supervisão de Luciano Bianco