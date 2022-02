Nova Via renova frota de ônibus em Santa Bárbara d’Oeste

A partir deste domingo (20), 26 novos ônibus da empresa Nova Via, responsável pelo transporte público em Santa Bárbara d’Oeste, vão começar a circular pela cidade. Na manhã desta sexta-feira (18), em entrevista à rádio Santa Bárbara FM, veículo de comunicação da prefeitura, o prefeito Rafael Piovezan (PV) confirmou o início da operação dos ônibus.

Novos veículos entram em operação neste domingo – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

A nova frota é efeito de uma mudança de gestão da Nova Via, que foi negociada e adquirida pelo grupo Ekos Transportes e Turismo nesta semana. Os novos proprietários injetaram R$ 18 milhões para a aquisição de novos ônibus, que vão contar com wi-fi, entrada USB para carregar os celulares e outros aparelhos eletrônicos, além de ar-condicionado.

Ônibus terão wi-fi, entrada USB e ar-condicionado – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A empresa é responsável pelo transporte público da cidade desde 2013, quando conseguiu uma concessão de 20 anos para atuar no município.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A prefeitura confirmou ao LIBERAL que as passagens não vão aumentar de preço, atualmente em R$ 4,85, e os passageiros continuam isentos de pagar o transporte aos sábados.

“São 26 novos veículos zero quilômetros, da Mercedes-Benz, com carroceria da Marco Polo, e todos já equipados com o que há de mais moderno em emissão de poluentes, que é a [tecnologia] Euro 5. E tem o requinte a mais: todos os veículos têm wi-fi, entrada USB e ar-condicionado. Nós falamos no Plano de Governo que íamos fazer isso”, disse o prefeito à rádio.