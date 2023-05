Nova turma de estagiários vai atuar no suporte psicológico na DDM de Santa Bárbara

Novos estagiários vão atuar em breve no suporte psicológico e emocional às mulheres, idosos e crianças que procuram a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa será realizada por meio de parceria entre a Procuradoria da Mulher da câmara, o curso de psicologia do Unisal e a delegacia especializada.

Equipe de estagiários terá supervisão de profissionais experientes – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

A vereadora e procuradora Esther Moraes (PL) destaca que o projeto contará com a participação de alunos nos atendimentos psicológicos nas próprias delegacias. Esses estagiários, supervisionados por profissionais experientes, têm a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos na prática, oferecendo um suporte essencial às vítimas de violência que buscam por proteção e assistência.

“Por meio desse trabalho em conjunto, com o apoio dos estagiários em psicologia, é possível construir um ambiente seguro e acolhedor, no qual as mulheres podem compreender as situações de violência que vivenciaram e ter acesso ao sistema de proteção”, explicou Esther.

A parlamentar agradeceu ao Unisal pela parceria, afirmando que a participação da instituição é fundamental para fortalecer a rede de proteção e promover um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade.

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal também conta com a participação da vereadora Kátia Ferrari (PV). O objetivo da procuradoria é propor e fiscalizar programas que promovam a igualdade de gênero, realizar audiências públicas e promover pesquisas e palestras sobre a discriminação e a violência contra a mulher, assim como a representação delas na política, na economia e na sociedade.