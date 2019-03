Nova ETE Toledos 2 será inaugurada nesta quinta

A Nova ETE Toledos 2 será inaugurada às 10 horas desta quinta-feira (28), em Santa Bárbara, em evento com a presença do prefeito Denis Andia, do vice-prefeito e diretor-superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Rafael Piovezan, autoridades municipais, representantes de órgãos e sociedade civil. A Nova Estação de Tratamento de Esgoto fica localizada na área rural do município, na antiga Fazenda Jamaica.

A Nova ETE Toledos 2 proporciona um significativo avanço no tratamento de esgoto em Santa Bárbara d’Oeste e passará a ser a maior unidade do segmento em atividade no município. A construção da nova estação é fruto de investimento de R$ 36,9 milhões entre recursos próprios e do Governo Federal. Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / Divulgação

Projetada e construída pelo DAE, a Nova ETE Toledos 2 tem área de construção de mais de 9 mil metros quadrados e se junta a um amplo sistema, que inclui a ETE Toledos 1 (em funcionamento), ETE Balsa (em funcionamento e em processo de ampliação) e ETE Barrocão, em obras.

Com isso, Santa Bárbara d’Oeste deve alcançar a meta de 100% de esgoto de tratado, com capacidade de tratamento de esgoto para um horizonte de crescimento de um século (previsão de 360 mil habitantes), de acordo com a prefeitura.

Em sua concepção, a estação atuará com sistema biológico, denominado de lodo ativado – tipo aeração prolongada, o qual opera na eliminação da matéria orgânica do esgoto por meio da colônia de bactérias aeróbias, ativadas através do processo de recirculação de parte do lodo que se forma nas etapas de aeração e decantação.

Parte excedente desse lodo segue para a desidratação na própria estação, tendo com destino final o descarte em aterro sanitário licenciado. Para que o esgoto bruto chegue à Nova ETE Toledos II, um interceptor foi instalado em um percurso de 8 quilômetros de extensão – obra realizada em 2016.

Antes de retornar à natureza, no Ribeirão dos Toledos, o esgoto já tratado recebe a desinfecção, sendo descartado com uma eficiência superior a 80% de remoção de carga orgânica, conforme determina a legislação vigente. O laboratório da ETE Toledos II é responsável pelas análises físico-químicas e microbiológicas.

A Nova ETE Toledos II se torna pioneira no município a utilizar água de reúso, proveniente do esgoto tratado. Essa água recebe a desinfecção em uma estação interna de tratamento e terá utilização em vários pontos da estação.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.