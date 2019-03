Nova escola em obras recebe piso tátil

A construção da nova escola da região da Vila Boldrin, Jardim Itamaraty e Vila Sartori, em Santa Bárbara d’Oeste, segue em andamento. Uma nova unidade de Ensino Infantil, no antigo prédio do CIMCA, será implantada e os serviços de acessibilidade são realizados no local.

Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d'Oeste / Divulgação

A construção é complementar às intervenções já finalizadas no outro lado do prédio, em espaço que abriga o novo Centro de Promoção Social. Sendo assim, o antigo prédio será totalmente recuperado, em mais uma obra na região da Nova Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Em frente à obra, do outro lado da avenida, há o Parque Araçariguama, que passou por melhorias e reforma e foi entregue recentemente à população barbarense.

Além disso, na região seguem ainda construção do Novo CIE (Centro de Iniciação ao Esporte) e também a nova ponte sobre o Ribeirão dos Toledos, interligando à Rua Argentina e a Avenida Corifeu.

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.