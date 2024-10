‘Nova’ Câmara de Santa Bárbara terá PM, líderes religiosos e volta de vereador

Câmara Municipal de Santa Bárbara passará a contar com seis “novos” vereadores - Foto: Divulgação

A partir de janeiro de 2025 a Câmara de Santa Bárbara d’Oeste passará a contar com seis “novos” vereadores. Entre eles estão Cabo Dorigon (Podemos), que é policial militar, líderes religiosos como Lúcio Donizete (Agir), Alex Dantas (PL) e Rony Tavares (Republicanos), o autônomo Marcelo Cury (Republicanos) e o ex-vereador Gustavo Bagnoli (PL).

Os parlamentares prometem fiscalizar o Executivo e querem desenvolver projetos para várias áreas, do desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao reconhecimento da vida desde a concepção, programas sociais para crianças e adolescentes, até ações voltadas ao público da melhor idade.

Polícia

Cabo Dorigon pretende usar sua experiência de 22 anos na PM, dos quais nove foram como instrutor do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência) realizado nas escolas.

“Pretendo contribuir para a melhoria nas áreas de segurança pública e na educação, trazendo qualidade nessas áreas, tanto para os professores quanto alunos.”

Formado em gestão pública, Alex, que também atua com crianças e adolescentes na igreja Assembleia de Deus Ad Brás Ministério de Madureira, quer fazer a ponte entre o Legislativo e Executivo, e pretende ficar próximo das pessoas, além de realizar ações voltadas à juventude tanto na educação como na qualificação ao mercado de trabalho.

“Nessa campanha eu identifiquei a quantidade de munícipes que não tem acesso ao vereador que votou”, disse.

Por sua vez, Lúcio Donizete se apresenta como professor de artes visuais, músico, pregador, ministro de louvor, católico apostólico romano e membro da Renovação Carismática Católica.

“Acredito que a união de pessoas de bem é indispensável para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e ordenada para Deus. Tenho certeza que todo ser humano tem direito à vida e que precisa ser defendida desde a concepção promovendo-se políticas públicas para a cultura da vida e não da morte” enfatiza.

Sobrinho do ex-prefeito José Maria de Araújo Júnior, o ex-vereador Gustavo retorna para a câmara e quer ser um parceiro leal e ativo do prefeito reeleito Rafael Piovezan (PL).

“Além de fiscalizar as ações do executivo, tarefa primeira do vereador, quero atuar na elaboração, discussão e aprovação de leis que cuidem cada vez mais de nossa Santa Bárbara”, destaca.

Caminho

Já Rony pretende seguir os passos do pai, o ex-vereador Anizio Tavares. “Sou formado em recursos humanos, participo da comunidade cristã do bairro [Jardim das Laranjeiras], sempre acompanhei meu pai dentro do meio político, algo que me motivou a seguir os passos dele. Meus planos são fazer o dever de um vereador, fiscalizar a administração com o gasto do recurso público. Ser ouvinte estando mais perto da população e das prioridades dos bairros.”

O estreante no mandato, o autônomo Marcelo Cury afirma que está preparado para assumir o seu primeiro projeto. “Minha prioridade será trabalhar pela saúde, além de focar na busca de empresas para gerar renda e emprego na cidade”.