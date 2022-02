No tráfico há uma semana, jovem de 18 anos é preso em Santa Bárbara

Flagrado com maconha, crack e cocaína, o jovem confessou que fazia "turno" no ponto de tráfico das 21h às 6h

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (3) no Edifício Manacá, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele confessou que traficava há uma semana e foi flagrado pelos guardas com maconha, cocaína e crack.

O jovem estava com 199 porções de maconha, 67 microtubos de cocaína e 49 pedras de crack – Foto: Guarda Civil de Santa Bárbara / Divulgação

Segundo informações da GCM (Guarda Civil Municipal), por volta de 21h30 os guardas foram realizar um patrulhamento preventivo no condomínio, localizado na Avenida Ruth Garrido Roque, por ser um local conhecido como ponto de tráfico.

Ao ver as viaturas no condomínio, o jovem saiu correndo e jogou uma pochete no chão. Apesar da tentativa de fuga, foi alcançado. Com ele havia R$ 103 em notas e moedas. Já na pochete estavam 199 porções de maconha, 67 microtubos de cocaína e 49 pedras de crack.

Questionado, ele confessou aos guardas que estava no tráfico de drogas há uma semana e que cumpria o horário na “biqueira” das 21h às 6h.

Diante dos fatos o jovem foi levado ao plantão policial e recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.