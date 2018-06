No Jardim Europa, caminhão cai em buraco e fica seis horas preso

Um caminhão caiu em um buraco no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, neste sábado. O automóvel, de placa de Sumaré, ficou preso na cratera das 8 às 14 horas, na Rua Luxemburgo. A informação é do aposentado José Antônio dos Santos, de 61 anos, que mora no quarteirão ao lado.

Segundo ele, cerca de dez pessoas ajudaram a tirar a carreta do local, com o apoio de pedaços de madeira e de um macaco hidráulico. Ninguém se feriu. Foto: Divulgação

“Ele [o motorista do caminhão] carregou a mudança, foi fazer o balão aqui e caiu aí dentro”, disse. “Quanto tempo ele não perdeu aqui? Era uma coisinha rápida, para fazer a mudança, e ficou aqui. A sorte é que não quebrou nada”, comentou.

José Antônio contou que o buraco existe desde janeiro. Ele afirmou ter relatado a situação para vereadores. O aposentado lamenta que, no entanto, ainda não houve solução. “Isso aí é serviço mal feito. É a terceira vez que afunda, já caiu caminhão aqui. Eles vêm aqui, tambá, faz um concreto mal feito e vai embora”, declarou.

A assessoria de imprensa da prefeitura comunicou que vai encaminhar esse caso para o pessoal responsável pela manutenção de vias. O Executivo ainda apontou que possui um programa de recuperação de vias e faz operações tapa-buraco diariamente.