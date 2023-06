No Dia Mundial do Fusca, Santa Bárbara terá evento gratuito

O AirCooled_SBO é um grupo que realiza eventos relacionados a carros antigos há 15 anos - Foto: Reprodução - Facebook Aircooled SBO

O Dia Mundial do Fusca, celebrado nesta quinta, terá em Santa Bárbara d’Oeste um evento para comemorar a data. A partir das 19 horas haverá um encontro de carros antigos promovido pelo AirCooled_SBO, com entrada gratuita, no Santa Bárbara Mall.

O AirCooled_SBO é um grupo que realiza eventos relacionados a carros antigos há 15 anos. Devido à data, o encontro desta quinta terá a temática do Fusca, mas continua aberto a todos os modelos. Brasília, Gol e Passat são alguns dos veículos que costumam marcar presença.

Apesar do evento ser gratuito, a organização solicita a doação voluntária de 1 kg de alimento, destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Nossa expectativa é muito boa, carro antigo é sempre muito legal. O público é presente e contribui com 1 kg de alimento. Vão famílias, avós, pais. Para quem tem um carro antigo, a paixão é ter ele exposto para o pessoal ver. Para quem não tem, o gosto de estar vendo um carro antigo bem conservado é bem bacana”, afirmou Danilo Castanha, um dos organizadores.

Além da experiência envolvendo carros antigos, o evento terá show da banda The Ones e foodtrucks para alimentação. O Santa Bárbara Mall fica na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, número 1102. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani