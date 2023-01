‘Não há dúvida da autoria’, diz delegada sobre prisão do namorado de vítima de assassinato

João Vitor Alcântara admitiu a autoria do crime em um vídeo – Foto: Divulgação

A Polícia Civil não tem dúvida de que João Vitor Alcântara, de 22 anos, matou a namorada Rafaela Cristina Barroso da Silva, de 24 anos, a facadas no último dia 22, em uma casa no Jardim São Francisco, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava foragido desde então e foi preso na manhã desta terça-feira (31), em Vargem Grande do Sul (SP). “Com a prisão dele a gente basicamente fecha o caso, porque não há dúvida da autoria”, afirmou a delegada Nathalia Alves Cabral em entrevista coletiva.

A responsável pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) ainda ouviria o depoimento de João Vitor antes de prosseguir com o indiciamento por homicídio, mas lembrou o histórico dele antes e depois do caso. No ano passado, ele já havia sido preso por lesão corporal contra Rafaela, que inclusive obteve uma medida protetiva contra o companheiro. Depois do crime, ele gravou um vídeo, enviado para a mãe dele, admitindo a autoria e dizendo que iria se matar. Em seguida, fugiu.

Chegada de João Vitor à DDM após passar por exame de corpo de delito no IML – Foto: Paula Nacasaki / LIBERAL

A delegada também comentou o que foi apurado até o momento sobre a motivação do crime. “O que dá a entender é que ele estava com ciúme dela. No ano passado eles terminaram, inclusive ele foi preso por lesão corporal aqui nessa delegacia. Eles reataram o relacionamento há pouco tempo, mas ele tinha muito sentimento de posse em relação a ela”, disse Nathalia.

A Justiça decretou a prisão temporária de João Vitor por 30 dias no último dia 24. A delegada antecipou que será feito um pedido para que a prisão passe a ser preventiva – sem prazo determinado. Segundo o advogado Daniel Heleno, o autor fugiu por medo de ameaças recebidas após o crime.

https://liberal.com.br/wp-content/uploads/2023/01/família-prisão-assassinato.mp4 Chegada de João Vitor à DDM sob protestos de familiares de Rafaela

João Vitor foi levado de Vargem Grande do Sul, onde estava na casa de familiares, para Santa Bárbara ainda na manhã desta terça-feira. Ele passou por exame de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) de Americana e, ao ser levado de volta à DDM, foi recebido com manifestações de familiares de Rafaela.

“Ele destruiu a vida de cinco crianças, destruiu a família inteira. Que homem é esse? Queremos que ele pague com a Justiça pelo que ele fez”, disse Juliana Souza, irmã da vítima. “Toda vez que eles começavam a brigar eu dizia para separar, mas ela não separava. Eu avisei que daria m… Ele já tinha batido nela, eu denunciei na primeira vez que ele foi preso”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo Juliana, João Vitor teria permanecido “no pé” de Rafaela, mesmo após a prisão que ocorreu em 2022, até que a relação fosse reatada porque a irmã contribuía financeiramente para mantê-lo, como a permissão de uso do carro dela no dia a dia.

O CRIME

Após uma discussão, João Vitor agrediu a namorada e depois a esfaqueou com pelo menos cinco golpes na casa onde moravam, no Jardim São Francisco.

Enquanto ela ainda estava viva e caída no chão, o homem gravou um vídeo para a mãe dele, confessando o crime por ciúmes. Ele se despediu e afirmou que iria se matar.

Rafaela tinha 24 anos e cinco filhos – Foto: Reprodução / Redes Sociais

Depois do crime, João fugiu com o Ford Ka da companheira, mas bateu em uma árvore na Rua Camaiuras, no mesmo bairro, e se deslocou para Vargem Grande do Sul por outros meios.

FILHOS

Rafaela era mãe de cinco filhos. João Vitor é o pai da caçula, de 10 meses, que ficou provisoriamente com uma tia materna. As outras quatro crianças (de 9, 7, 4 e 3 anos) ficaram com a mãe de Rafaela.